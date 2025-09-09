Main Menu

Kangra: मानसिक रूप से परेशान व्य​क्ति ने उठाया खौफनाक कदम, मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 09 Sep, 2025 10:38 PM

भड़गवार पंचायत में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सन्नी नाम के व्यक्ति के रूप में हुई।

भवारना: भड़गवार पंचायत में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सन्नी नाम के व्यक्ति के रूप में हुई। सुबह काफी देर तक यह कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों ने देखा कि इसने फंदा लगा लिया है। बताया जा रहा है कि सन्नी पिछले काफी दिनों से परेशान था। जिसके परिणामस्वरूप इसने ऐसा कदम उठाया। पुलिस की टीम भी मौके पर पंहुची। एसएचओ भवारना गुरुदेव सिंह ने बताया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जाएगी।

