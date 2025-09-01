Main Menu

  • Kangra: पंजाब सीमा के साथ लगते गांव से 21.7 ग्राम हैरोइन व नकदी सहित 3 गिरफ्तार

Edited By Kuldeep, Updated: 01 Sep, 2025 04:47 PM

indora heroin 3 arrested

पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत नशा माफिया के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने पंजाब सीमा से सटे गांव तमोता में छापामारी के दौरान एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।

इंदौरा (अजीज): पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत नशा माफिया के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने पंजाब सीमा से सटे गांव तमोता में छापामारी के दौरान एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने न केवल उनके कब्जे से 21.7 ग्राम हैरोइन बरामद की, बल्कि हजारों रुपए की नकदी भी जब्त की है।

एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तमोता गांव में कुछ लोग अपने घरों से नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं । जिस पर एसएचओ इंदौरा आशीष पठानिया को दबिश देने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कंस राज (53) निवासी गांव तमोता, डाकघर उलैहड़ियां, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के कब्जे से 7.80 ग्राम हैरोइन बरामद की गई।

वहीं पुलिस टीम ने इसी गांव में पल्लवी के घर में दबिश दी। यहां भी पुलिस ने 6.3 ग्राम हैरोइन बरामद की। इसके अतिरिक्त पुलिस टीम ने तमोता में ही जनक राज के घर में दबिश दी। यहां भी पुलिस ने 7.6 ग्राम हैरोइन व 10500 रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस ने पकड़ी गई हैरोइन व नकदी को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

