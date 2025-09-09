पुलिस थाना कांगड़ा के अंतर्गत केंद्रीय खुफिया एजैंसी (सीआईए) जिला कांगड़ा की टीम ने चिट्टे की खेप साथ 3 युवकाें काे गिरफ्तार किया है। आराेपियाें के कब्जे से 30.57 चिट्टा बरामद हुआ है।

कांगड़ा (कालड़ा): पुलिस थाना कांगड़ा के अंतर्गत केंद्रीय खुफिया एजैंसी (सीआईए) जिला कांगड़ा की टीम ने चिट्टे की खेप साथ 3 युवकाें काे गिरफ्तार किया है। आराेपियाें के कब्जे से 30.57 चिट्टा बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन समेला बस स्टाॅप के साथ बने रेन शैल्टर के पास एक गाड़ी काे जांच के लिए राेका ताे चालक सीट के फुट मैट के नीचे एक काले रंग का प्लास्टिक का लिफाफा मिला। जांच के दाैरान उसमें चिट्टा पाया गया।

इस पर टीम ने गाड़ी सवार गुरप्रताप सिंह (31) निवासी मकान नंबर 438 गुरुद्वारा रोड धर्मशाला व जिला कांगड़ा, सोवित कुमार (34) पुत्र रविन्दर सिंह निवासी गांव लोअर श्यामनगर डाकघर, तहसील धर्मशाला व जिला कांगड़ा और अंकुर कुनाल सिंह (34) निवासी चैतड़ू, तहसील धर्मशाला व जिला कांगड़ा काे गिरफ्तार कर लिया। आराेपियाें के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज छानबीन शुरू कर दी गई है।