Kangra: पीटीसी डरोह में पहली बार 9 महिला और 32 पुरुष जवानाें काे NSG से मिली स्पैशल ट्रेनिंग

डरोह (अजय): हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों को सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूती देने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी) डरोह में हुआ, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की टीम ने पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया। यह कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स 18 से 30 अगस्त तक चला जाेकि मुख्य रूप से पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ) ड्यूटी पर केंद्रित था। पीएसओ का मतलब होता है व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी, जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं।

इस प्रशिक्षण में प्रदेश पुलिस के विभिन्न जिलों और इकाइयों के 41 जवानों ने हिस्सा लिया। इनमें पीटीसी डरोह की 9 महिला प्रशिक्षु और 28 पुरुष प्रशिक्षु भी शामिल रहे। जवानों काे प्रशिक्षण एनएसजी ट्रेनिंग सैंटर मानेसर की टीम द्वारा दिया गया, कमान टीम कमांडर प्रवीण कुमार (डीएसपी, एनएसजी) के हाथों में थी। प्रशिक्षण के दौरान एनएसजी की टीम ने पीएसओ ड्यूटी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल, सुरक्षा तकनीकों और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया।



क्या कहते हैं पीटीसी डरोह एसपी

पीटीसी डरोह के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अरविंद चौधरी ने इस कार्यक्रम को प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ा उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब एनएसजी का इतना उच्च स्तर का प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश में पीटीसी डरोह में आयोजित किया गया। हमें इस पर गर्व है। खासकर महिला पुलिस कर्मियों की भागीदारी से यह और भी विशेष बन गया। हमारा प्रयास है कि ऐसे प्रशिक्षण आगे भी जारी रहें, ताकि पुलिस बल मजबूत हो और आम जनता की सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। इससे हमारे जवान न केवल आधुनिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे, बल्कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा का स्तर भी बढ़ेगा।



क्या कहते हैं एनएसजी टीम कमांडर

एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर मानेसर के टीम कमांडर प्रवीण कुमार (डीएसपी) ने कोर्स के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एनएसजी देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देते हैं, तो इससे पुलिस सेवा को नई ताकत मिलती है। हमारी टीम ने पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे प्रमुख नेताओं की सुरक्षा में तैनात कमांडो को ट्रेनिंग दी है। अब हिमाचल प्रदेश पुलिस के इन महिला और पुरुष जवानों को भी हमने पीएसओ ड्यूटी के लिए तैयार किया है। इससे उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में कोई परेशानी नहीं आएगी और वे अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा सकेंगे।