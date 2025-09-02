Kangra: लद्दाख प्रवास के बाद धर्मशाला पहुंचे दलाई लामा

तिब्बती धर्मगुरु 14वें दलाईलामा मंगलवार को करीब डेढ़ महीने के लेह-लद्दाख प्रवास और पांच दिन दिल्ली में रुकने के बाद धर्मशाला स्थित अपने स्थायी निवास पर लौट आए।

धर्मशाला (नितिन): तिब्बती धर्मगुरु 14वें दलाईलामा मंगलवार को करीब डेढ़ महीने के लेह-लद्दाख प्रवास और पांच दिन दिल्ली में रुकने के बाद धर्मशाला स्थित अपने स्थायी निवास पर लौट आए। इस दौरान गग्गल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे पर तिब्बती समुदाय के साथ अन्य समुदायों के लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया। लद्दाख प्रवास के दौरान दलाई लामा ने लेह और जांस्कर में प्रवचन दिए, जिनमें करीब 50 हजार से अधिक लोग शामिल हुए।

दलाई लामा ने लद्दाख की जनता को पत्र लिखकर उनकी आत्मीयता और आतिथ्य के लिए आभार जताया और क्षेत्र की आर्थिक व शैक्षिक प्रगति की सराहना की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि लद्दाख वासियों की आस्था और आध्यात्मिक लगाव उन्हें प्रेरणा देते हैं और आशा व्यक्त की कि लद्दाख भविष्य में भी शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा।