Kangra: ध्वस्त सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए गडकरी से मांगा जाएगा विशेष पैकेज : विक्रमादित्य

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस मानसून सीजन के दौरान हो रही भयंकर तबाही से प्रदेश में अधिकतर सड़क नैटवर्क को भारी नुक्सान पहुंचा है।

चम्बा/धर्मशाला (सौरभ कुमार): लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस मानसून सीजन के दौरान हो रही भयंकर तबाही से प्रदेश में अधिकतर सड़क नैटवर्क को भारी नुक्सान पहुंचा है। वह जल्द ही नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में ध्वस्त हुए फोरलेन, एनएच व अन्य सड़क नैटवर्क की वस्तुस्थिति बताएंगे। केंद्रीय मंत्री से सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए सैंट्रल रोड फंड व अन्य मदों के तहत हिमाचल को विशेष आर्थिक पैकेज देने का आग्रह करेंगे। भूस्खलन को लेकर संवेदनशील स्थानों पर फोरलेन व अन्य राजमार्गों का ज्यादातर टनल तकनीक से निर्माण का मसला एक बार फिर केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखेंगे, जिसकी गडकरी भी जरूरत बता चुके हैं।

विक्रमादित्य ने कहा कि कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर व चम्बा जिलों में कई जगह फोरलेन, राष्ट्रीय राजमार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों का नामोनिशान मिट चुका है। मुख्य जिला सड़कों व सम्पर्क सड़कों को भी खासा नुक्सान पहुंचा है। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को टैंडर लगाकर जल्द बंद सड़कों को बहाल करने का काम शुरू करने के आदेश दिए हैं, जिसके लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उनकी प्राथमिकता बुरी तरह प्रभावित मंडी-कुल्लू एन.एच. और चम्बा-भरमौर एनएच को जल्द बहाल करवाने की है।

चम्बा से 'पंजाब केसरी' से खास बातचीत में विक्रमादित्य ने कहा कि इस आपदा में लोक निर्माण विभाग को सबसे अधिक नुक्सान हुआ है जो 1600 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। नुक्सान का आकलन जारी है व लगातार बढ़ता जा रहा है। बरसात का सीजन खत्म होने के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण व मुरम्मत का काम युद्धस्तर पर शुरू होगा।

सड़कों के किनारे पुख्ता ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी

लोक निर्माण मंत्री ने प्रदेश के राजमार्गों व सम्पर्क सड़कों के किनारे पुख्ता ड्रेनेज सिस्टम न होने के चलते हर बरसात में सड़कों व डंगों को होने वाले नुक्सान को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि अब हर साल बरसात से पहले ड्रेनेज सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त किया जाएगा। अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी। जहां भी लोग अपने फायदे के लिए सड़कों के किनारे कलवर्ट ब्लॉक कर देते हैं, उनसे कड़ाई से निपटा जाएगा।

मजबूत सड़क निर्माण के लिए विशेषज्ञों की लेंगे सलाह

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों से बरसात में सड़कों को हो रहे भारी नुक्सान को देखते हुए उनका विभाग अब मजबूत, टिकाऊ सड़कों के निर्माण के लिए आईआईटी रुड़की सहित संबंधित विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद कारगर नीति तैयार करेंगे। इसके लिए शिमला में वह अफसरों के साथ जल्द ही बैठक कर भविष्य का फ्रेमवर्क तैयार करने पर बल देंगे।