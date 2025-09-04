Kangra: इंदौरा में 6.90 ग्राम हैरोइन सहित 2 गिरफ्तार

पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत एक लैबोरेटरी की आड़ में नशे का काला कारोबार चल रहा था, जिसका पटाक्षेप आज उस समय हुआ जब पुलिस ने लैब संचालक व एक अन्य व्यक्ति को 6.90 ग्राम हैरोइन सहित गिरफ्तार किया।

इंदौरा (अजीज): पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत एक लैबोरेटरी की आड़ में नशे का काला कारोबार चल रहा था, जिसका पटाक्षेप आज उस समय हुआ जब पुलिस ने लैब संचालक व एक अन्य व्यक्ति को 6.90 ग्राम हैरोइन सहित गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए पुलिस थाना इंदौरा प्रभारी इंस्पैक्टर आशीष पठानिया ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त लैब में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है और यदि मौके पर दबिश दी जाए तो सफलता मिल सकती है। जिस पर एसपी अशोक रत्न के दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्य आरक्षी रुपेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर दबिश देने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस को वहां से 6.90 ग्राम हैरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ। एसडीपीओ इंदौरा संजीव कुमार यादव ने मामले की पुष्टि की। आरोपियों की पहचान बोध राज (40) पुत्र गिरधारी लाल व सुमित सिंह (30) पुत्र नरेंद्र सिंह, दोनों निवासी गांव व डाकघर डाह, तहसील इंदौरा के रूप में हुई है।