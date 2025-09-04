Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: इंदौरा में 6.90 ग्राम हैरोइन सहित 2 गिरफ्तार

Kangra: इंदौरा में 6.90 ग्राम हैरोइन सहित 2 गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 04 Sep, 2025 10:58 PM

2 arrested with 6 90 grams of heroin in indora

पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत एक लैबोरेटरी की आड़ में नशे का काला कारोबार चल रहा था, जिसका पटाक्षेप आज उस समय हुआ जब पुलिस ने लैब संचालक व एक अन्य व्यक्ति को 6.90 ग्राम हैरोइन सहित गिरफ्तार किया।

इंदौरा (अजीज): पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत एक लैबोरेटरी की आड़ में नशे का काला कारोबार चल रहा था, जिसका पटाक्षेप आज उस समय हुआ जब पुलिस ने लैब संचालक व एक अन्य व्यक्ति को 6.90 ग्राम हैरोइन सहित गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए पुलिस थाना इंदौरा प्रभारी इंस्पैक्टर आशीष पठानिया ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त लैब में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है और यदि मौके पर दबिश दी जाए तो सफलता मिल सकती है। जिस पर एसपी अशोक रत्न के दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्य आरक्षी रुपेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर दबिश देने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस को वहां से 6.90 ग्राम हैरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ। एसडीपीओ इंदौरा संजीव कुमार यादव ने मामले की पुष्टि की। आरोपियों की पहचान बोध राज (40) पुत्र गिरधारी लाल व सुमित सिंह (30) पुत्र नरेंद्र सिंह, दोनों निवासी गांव व डाकघर डाह, तहसील इंदौरा के रूप में हुई है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!