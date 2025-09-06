Kangra: 22 साल के युवक ने उठाया खाैफनाक कदम, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में इस हालत में मिला शव

Edited By Vijay, Updated: 06 Sep, 2025 05:43 PM
कांगड़ा जिले के उपमंडल इंदाैरा के बाढ़ग्रस्त मंड क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां 22 वर्षीय एक युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।
ठाकुरद्वारा (गगन): कांगड़ा जिले के उपमंडल इंदाैरा के बाढ़ग्रस्त मंड क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां 22 वर्षीय एक युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। मृतक युवक की पहचान अभिषेक चौधरी पुत्र सतपाल, निवासी मंड इंदौरा के रूप में की गई है। पिता सतपाल ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि बीती शाम उन्होंने अभिषेक को कुछ सामान लेने के लिए भेजा था। वह मोटरसाइकिल पर गया, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। जब उसकी तलाश की गई तो मंड में बहते एक छोटे दरिया के किनारे उसका मोटरसाइकिल खड़ा मिला।
जब आसपास तलाश करनी शुरू की तो मोटरसाइकिल से कुछ ही दूर झाड़ियों के बीच शीशम के पेड़ से उसका शव फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा के कार्यकारी प्रभारी हेम राज अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी इंदौरा आशीष पठानिया ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर साक्ष्य जुटाए गए और परिजनों के बयान कलमबद्ध किए गए हैं। मामला दर्ज करने के बाद शव को नूरपुर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया।