Shimla: झाड़ियों में छिपा बैठा था ये खूंखार जानवर, चरवाहे और महिला पर अचानक कर दिया हमला

14 Sep, 2025 12:44 PM

शिमला जिला के उपमंडल रामपुर बुशहर की डंसा पंचायत में रविवार काे उस समय दहशत फैल गई, जब कराली और थाना गांव के बीच एक भालू ने अचानक 2 लाेगाें पर हमला कर दिया।

रामपुर बुशहर: शिमला जिला के उपमंडल रामपुर बुशहर की डंसा पंचायत में रविवार काे उस समय दहशत फैल गई, जब कराली और थाना गांव के बीच एक भालू ने अचानक 2 लाेगाें पर हमला कर दिया। इस घटना में एक पुरुष और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलाें काे ग्रामीणों की मदद से खनेरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।

जानकारी के अनुसार सरंजन नेगी नामक व्यक्ति अपनी भेड़-बकरियों को चरा रहा था, जबकि पास ही एक महिला घास काट रही थी। तभी झाड़ियों में छिपा बैठा भालू उन पर झपटा और दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के दौरान पीड़ितों ने शोर मचाकर खुद को बचाने की कोशिश की। उनकी आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे ताे भालू वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद ग्रामीणों में दाेनाें घायलाें काे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि भालू के हमले में सरंजन नेगी और महिला काे काफी घाव आए हैं। 

वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस और वन विभाग काे दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, वहीं वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। गांव के लोगों में इस घटना के बाद भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द पिंजरे लगाकर भालू को पकड़ा जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

