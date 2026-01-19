Shimla: युवा कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, होलीलॉज पहुंच कर विक्रमादित्य को दिया समर्थन

हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंध रखने वाले अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश में गर्माई राजनीति ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है।

शिमला (भूपिन्द्र) : हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंध रखने वाले अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश में गर्माई राजनीति ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है। मंत्री के बयान को लेकर सरकार और संगठन के भीतर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच एक बार फिर युवा कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में सामने आए हैं। सोमवार को यदुपति ठाकुर की अगुवाई में प्रदेशभर से युवा कार्यकर्त्ता विक्रमादित्य सिंह के आवास होलीलॉज पहुंचे और उनके समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए विक्रमादित्य सिंह, सांसद प्रतिभा सिंह तथा पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के समर्थन में नारेबाजी की।

इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके लिए कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत और प्रदेश के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने कहा कि स्व. वीरभद्र सिंह ने जिस मार्ग पर चलकर प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखी, उसी रास्ते पर आगे बढ़ना उनका दायित्व है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार अपने विभाग में पूरी जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि विभाग में कितना बजट लाया गया है और आगे भी विकास कार्यों को गति देने के प्रयास जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री का जो भी आदेश होगा, उसे पूरी निष्ठा के साथ धरातल पर उतारा जाएगा।

पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह द्वारा उठाए मुद्दों को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है, जबकि छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती हैं तथा इसको लेकर सोशल मीडिया पर फैल रहीं अफवाहों को तूल देने की आवश्यकता नहीं है। विक्रमादित्य सिंह जिससे आहत थे तो उन्हें लगा कि समस्याओं को उजागर करूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तथा उनके द्वारा लिए कई फैसलों से प्रदेश को लाभ हुआ है। हम सरकार के साथ हैं। युवा कांग्रेस नेता यदुपति ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में मजबूती से खड़े रहने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा किसी के विरोध में नहीं, बल्कि विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में होलीलॉज पहुंचा है। सोशल मीडिया पर फैलीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम एकजुट हुए हैं।