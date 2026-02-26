Shimla: 4 डैंटल डाक्टरों की हुई ट्रांसफर, आदेश जारी

Edited By Kuldeep, Updated: 26 Feb, 2026 09:50 PM



A-

A+

राज्य सरकार ने चार डैंटल डाक्टरों के तबादले किए हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें डा. रीना सिरोही को जोनल अस्पताल धर्मशाला से सिविल अस्पताल शाहपुर, डा. नरेनदीप आशुतोष को सिविल अस्पताल शाहपुर से पीएचसी दरीणी, डा. अंकुर वर्मा को पीएचसी...