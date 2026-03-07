Shimla: चार जिलों में भीषण लू का अलर्ट, फिर बदलेगा मौसम

राज्य में मार्च माह में अब भीषण गर्मी ने अपना रूप दिखाना आरंभ कर दिया है। शनिवार को सुंदरनगर, सोलन, धर्मशाला व भुंतर में भीषण लू दर्ज की गई है, वहीं रविवार को 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व सोलन में भीषण लू चलने का यैलो अलर्ट जारी किया गया है।

शिमला (संतोष): राज्य में मार्च माह में अब भीषण गर्मी ने अपना रूप दिखाना आरंभ कर दिया है। शनिवार को सुंदरनगर, सोलन, धर्मशाला व भुंतर में भीषण लू दर्ज की गई है, वहीं रविवार को 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व सोलन में भीषण लू चलने का यैलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई इलाकों में दिन और रात के तापमान में बढ़ौतरी दर्ज की गई है और कुछ मैदानी क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सैल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री व शिमला में 23.6 डिग्री रिकार्ड किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार 9 मार्च से मौसम में बदलाव आने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 9 से 13 मार्च तक प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान कई स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। विभाग ने 11 से 13 मार्च तक अंधड़ और बिजली चमकने का यैलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दिन कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के कई शहरों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 6.1 डिग्री अधिक है। सुंदरनगर में 13.6, भुंतर में 10.8, धर्मशाला में 11.7, ऊना में 14, नाहन में 12.6, पालमपुर में 14, कांगड़ा में 16.1, मंडी में 13.7, बिलासपुर में 13.5, कल्पा में 5.6, केलांग में 3.8, मनाली में 9.4, कुकुमसेरी में 2.4, ताबो में 1.8, कसौली में 14.7, जुब्बड़हट्टी में 15.2, देहरा गोपीपुर में 17 और पांवटा साहिब में 17 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया है।