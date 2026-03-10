Main Menu

Shimla: दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से मिले मंत्री विक्रमादित्य सिंह

Edited By Kuldeep, Updated: 10 Mar, 2026 08:23 PM

delhi congress president vikramaditya meeting

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भेंट की।

शिमला (राक्टा): लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भेंट की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों और राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से उनके विभागों के माध्यम से किए जा रहे विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात के दौरान हिमाचल में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं, अधोसंरचना के विस्तार तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी।

साथ ही प्रदेश में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा जमीनी स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को तेज करने को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब से भी दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने तथा युवा नेतृत्व को आगे लाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देशभर में युवा नेतृत्व और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी नई युवा आवाजों और ताजा सोच को संगठन में प्रमुखता देने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुभव और युवा ऊर्जा के समन्वय से कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युवाओं की सक्रिय भागीदारी से हिमाचल प्रदेश में भी संगठन और अधिक सशक्त होगा।

दिग्विजय सिंह से भी मिले
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। वहीं देखा जाए तो विक्रमादित्य सिंह के दिल्ली दौरे के कई राजनीतिक मायने भी अंदरखाते निकाले जा रहे हैं। सूत्रों की मानें तो प्रदेश में संगठन के विस्तार पर भी उन्होंने अपना पक्ष हाईकमान के समक्ष रखा है।

