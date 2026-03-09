Main Menu

  • Shimla: राज्यसभा सांसद के लिए राहुल गांधी ने चुना कांग्रेस का आम कार्यकर्त्ता : सुक्खू

Edited By Kuldeep, Updated: 09 Mar, 2026 11:09 PM

कांग्रेस नेता अनुराग शर्मा के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यालय राजीव भवन शिमला में सोमवार को कार्यकर्त्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

शिमला (राक्टा): कांग्रेस नेता अनुराग शर्मा के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यालय राजीव भवन शिमला में सोमवार को कार्यकर्त्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज कार्यकर्त्ताओं के लिए गर्व और खुशी का दिन है, क्योंकि संगठन से निकला एक कार्यकर्त्ता राज्यसभा सांसद बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा सांसद के चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश से 4 जिला अध्यक्षों के नाम मांगे थे, जिनमें से वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अनुराग शर्मा का चयन किया।

उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग राज्यसभा चुनाव को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता में कोई नाराजगी नहीं है। यही कारण है कि अनुराग शर्मा निर्विरोध सांसद निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब संसद में भाजपा के अनुराग ठाकुर से कांग्रेस के अनुराग शर्मा ही टकराएंगे और वह पूरी मजबूती से जवाब देने में सक्षम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने एक आम कार्यकर्त्ता को राज्यसभा का टिकट देकर स्पष्ट संकेत दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी आम कार्यकर्त्ताओं एन.एस.यू.आई. और कांग्रेस संगठन से निकले कार्यकर्त्ताओं को टिकट देने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

उन्होंने कार्यकर्त्ताओं से आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार जनता से जुड़ी योजनाएं लेकर आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री और अनुराग शर्मा को सम्मानित किया। समारोह में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, विधायक, पूर्व विधायक, विभिन्न बोर्ड व निगम के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विभिन्न जिलों के पार्टी अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकर्त्ता तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर अनुराग शर्मा का ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया।

हिमाचल विरोधी क्यों भाजपा
सीएम ने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा को नुक्सान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को आर.डी.जी. के रूप में 54 हजार करोड़ रुपए तथा जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 16 हजार करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि वर्तमान सरकार को आर.डी.जी. के रूप में केवल 17 हजार करोड़ रुपए मिले हैं, जो चार गुना कम है। उन्होंने कहा कि सरकार का विरोध हो सकता है लेकिन न जाने भाजपा हिमाचल विरोधी क्यों है। आरोप लगाया कि भाजपा हिमाचल प्रदेश के हितों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा न तो आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी हुई और न ही आर.डी.जी. के रूप में प्रदेश के लोगों को मिलने वाले अधिकार का समर्थन किया।

भाजपा ने वित्तीय कुप्रबंधन किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने वित्तीय कुप्रबंधन किया और प्रदेश का खजाना खाली कर दिया, जबकि वर्तमान सरकार किसानों को उनके उत्पादों पर एम.एस.पी. दे रही है। अनाथ बच्चों की देखभाल कर रही है तथा बागवानों, मजदूरों और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने का कार्य कर रही है।

मित्र ठेकेदारों को एक हजार करोड़ की बिल्डिंग बनाने के जो ठेके दिए पहले इसका जवाब दे नेता प्रतिपक्ष
मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने मित्र ठेकेदारों को एक हजार करोड़ की बिल्डिंग बनाने के जो ठेके दिए और प्रदेश की संपदा को लुटाया, उसका उनको जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके साथ एनएसयूआई के समय से जो संगठन में है, यदि उन्हें अहमियत दी जाती है तो उनके लिए क्या नेता प्रतिपक्ष कुछ भी शब्द कह देंगे।

फिर इतिहास रचने की बात करने वाले नामांकन पत्र दाखिल करने तक नहीं पहुंचे
उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री बोले, अनुराग शर्मा को दिल्ली में हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी
काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती, 40 निष्ठावान विधायकों ने किया साबित
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्त्ता को सांसद बनाकर दिल्ली भेजा गया है। उन्होंने कहा कि अब अनुराग शर्मा के सामने जिम्मेदारियां और चुनौतियां शुरू हुई हैं और उन्हें दिल्ली में हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार ऑप्रेशन लोटस के तहत 9 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने एकजुट होकर उस प्रयास को विफल कर दिया। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार‌-बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस के 40 निष्ठावान विधायकों ने यह साबित किया कि वे पूरी मजबूती से राज्य सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग राज्यसभा चुनाव में फिर से इतिहास रचने की बात कर रहे थे, वे विधानसभा परिसर में नामांकन पत्र दाखिल करने तक नहीं पहुंचे।

प्रदेश का बजट रोकने के प्रयास करते हैं नेता प्रतिपक्ष
उप मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया कि वे प्रदेश का बजट रोकने के प्रयास करते हैं, जबकि राज्य सरकार तमाम आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के असली चेहरे को पहचान चुकी है। ऐसे में जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है।

संबोधन के दौरान भावुक हो गए राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा
समारोह में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा अपने संबोधन के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक ऐसे कार्यकर्त्ता को अवसर दिया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के बीच सकारात्मक संदेश गया है और उनका मनोबल बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद चुना जाना उनके लिए गर्व की बात है और वे प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाएगी और कांगड़ा जिले की सभी 15 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी।

