Shimla: एचआरटीसी के 65 कर्मचारियों को पदोन्नति तोहफा

शिमला (ब्यूरो): एचआरटीसी के विभिन्न श्रेणियों के 65 कर्मचारियों को पदोन्नत किया है। निगम प्रबंधन द्वारा जारी आदेशों के तहत अलग-अलग वर्गों में कार्यरत कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 कर्मचारियों को अधीक्षक ग्रेड-2 से अधीक्षक ग्रेड-1 पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके अतिरिक्त 29 कर्मशाला कर्मचारियों को तकनीशियन ग्रेड-2 से तकनीशियन ग्रेड-1 बनाया गया है। 17 उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है। साथ ही 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नत कर लिपिक पद पर नियुक्त किया गया है।