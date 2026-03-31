Himachal: इस दिन तक बंद रहेगी मैड़-भगेटू सड़क, जानें वैकल्पिक रास्ते

Edited By Jyoti M, Updated: 31 Mar, 2026 09:50 AM
उपमंडल हमीरपुर के अंतर्गत मैड़-भगेटू सड़क पर झिनकरी के पास एक दीवार के कार्य के चलते इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 8 मार्च तक बंद की गई है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि सड़क की मरम्मत एवं दीवार के कार्य को अतिशीघ्र...
हमीरपुर। उपमंडल हमीरपुर के अंतर्गत मैड़-भगेटू सड़क पर झिनकरी के पास एक दीवार के कार्य के चलते इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 8 मार्च तक बंद की गई है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि सड़क की मरम्मत एवं दीवार के कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक अप्पर मैड़-पांडवीं-टाउन भराड़ी सड़क या लोअर मैड़-झिनकरी सड़क या टियाले दा घाट-झिनकरी सड़क को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिलाधीश ने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है।