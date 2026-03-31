Himachal: इस दिन तक बंद रहेगी मैड़-भगेटू सड़क, जानें वैकल्पिक रास्ते

Edited By Jyoti M, Updated: 31 Mar, 2026 09:50 AM



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उपमंडल हमीरपुर के अंतर्गत मैड़-भगेटू सड़क पर झिनकरी के पास एक दीवार के कार्य के चलते इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 8 मार्च तक बंद की गई है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि सड़क की मरम्मत एवं दीवार के कार्य को अतिशीघ्र...