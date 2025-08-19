Main Menu

Chamba: चौगान में 250 मणिमहेश श्रद्धालुओं को मिलेगा नि:शुल्क आश्रय

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Aug, 2025 03:40 PM

मणिमहेश यात्रियों के लिए चौगान-2 में भी आश्रय की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था बाबा श्री चंद्र जी महाराज सेवा समिति द्वारा की गई है। यहां एकसाथ 200 से 250 श्रद्धालु नि:शुल्क विश्राम कर सकते हैं।

चम्बा (काकू): मणिमहेश यात्रियों के लिए चौगान-2 में भी आश्रय की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था बाबा श्री चंद्र जी महाराज सेवा समिति द्वारा की गई है। यहां एकसाथ 200 से 250 श्रद्धालु नि:शुल्क विश्राम कर सकते हैं। पहली बार इतने बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं के लिए ठहरने का प्रबंध किया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से चौगान-1 में भी टैंट लगाए गए हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं हैं। राधा अष्टमी के बड़े शाही स्नान में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक रहती है।

ऐसे में उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल पाती। श्रद्धालु खुले आसमान तले चौगान में ठहरने को विवश हो जाते हैं। बारिश होने पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए बाबा श्री चंद्र जी महाराज सेवा समिति द्वारा अपने स्तर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नि:शुल्क आश्रय उपलब्ध करवाया जा रहा है। इच्छुक श्रद्धालु यहां विश्राम कर सकते हैं।

बाबा श्री चंद्र जी महाराज मंदिर के पुजारी गुरमुख सिंह बेदी व जसबीर नागपाल ने बताया कि 2 सितम्बर तक यहां श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं। बता दें कि जन्माष्टमी पर्व के छोटे स्नान के साथ ही आधिकारिक रूप से मणिमहेश यात्रा आरंभ हो गई है।

अब 31 अगस्त को बड़ा शाही स्नान होगा। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और विभिन्न पड़ावों से होकर डल झील पहुंचते हैं। चम्बा चौगान भी यात्रा के मुख्य पड़ावों में से एक है। यात्री एक दिन यहां भी डेरा डालते हैं।

