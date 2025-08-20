Main Menu

  Chamba: होली से एयरलिफ्ट किए गए ट्रैकर की अस्पताल ले जाते समय मौत

20 Aug, 2025

chamba trekker death

धर्मशाला से होली घाटी को जोड़ने वाले इंद्रहार जोत को लांघकर क्वांरसी नाग डल में तबीयत बिगड़ने के बाद एयरलिफ्ट किए गए ट्रैकर की मैडीकल कालेज चम्बा ले जाते समय मौत हो गई।

चम्बा (काकू चौहान): धर्मशाला से होली घाटी को जोड़ने वाले इंद्रहार जोत को लांघकर क्वांरसी नाग डल में तबीयत बिगड़ने के बाद एयरलिफ्ट किए गए ट्रैकर की मैडीकल कालेज चम्बा ले जाते समय मौत हो गई। ट्रैकर की पहचान राहुल कुमार पुत्र जीत सिंह निवासी गांव बसोदन डाकघर रठियार जिला चम्बा के रूप में हुई है। ट्रैकर राहुल कुमार को लेकर रैस्क्यू टीम बुधवार सुबह तहसील मुख्यालय होली पहुंची। जहां राहुल कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद एयरलिफट कर होली से एनएचपीसी हैलीपैड करियां पहुंचाया। करियां से मैडीकल कालेज चम्बा ले जाते वक्त राहुल कुमार ने दम तोड़ दिया।

मैडीकल कालेज में मौजूद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित करार दे दिया। राहुल कुमार 13 अगस्त को धर्मशाला से होली घाटी को जोड़ने वाले इंद्रहार जोत को लांघ कर क्वांरसी नाग डल में स्नान के लिए रवाना हुआ था। वापस लौटते वक्त चाटा नामक स्थान पर अचानक राहुल कुमार की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर उसने भेड़पालक के डेरे में शरण ली थी। भेड़पालक ने प्रशासन को सूचित किया। सूचना के बाद सोमवार को कांगड़ा और चम्बा जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ से टीमें रैस्क्यू के लिए रवाना कर दी थीं।

बुधवार को रैस्क्यू टीम राहुल कुमार को लेकर तहसील मुख्यालय होली पहुंच गई। जहां परिजनों के आग्रह पर उपमंडलीय प्रशासन की ओर से हैलीकाॅप्टर के जरिए राहुल को एयरलिफ्ट कर मैडीकल कालेज पहुंचाने की व्यवस्था की, लेकिन राहुल कुमार ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। उधर, मैडीकल कालेज के एमएस डा. जालम भारद्वाज ने बताया कि ट्रैकर राहुल कुमार को दोपहर बाद उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है।

