Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Chamba: बादल फटने से सिमनी गांव में आया मलबा, 3 वाहन बहे, घराें काे पहुंचा नुक्सान

Chamba: बादल फटने से सिमनी गांव में आया मलबा, 3 वाहन बहे, घराें काे पहुंचा नुक्सान

Edited By Vijay, Updated: 26 Aug, 2025 10:28 PM

cloudburst brought debris to simni village 3 vehicles swept away houses damage

चम्बा जिला के सलूणी उपमंडल की ग्राम पंचायत सिमनी में बदल फटने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार काे चमोह गांव के पास बादल फटा और इसके चलते मलबा और बड़े-बड़े पत्थर बहकर सिमनी गांव में आ गए।

बनीखेत (पार्थ): चम्बा जिला के सलूणी उपमंडल की ग्राम पंचायत सिमनी में बदल फटने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार काे चमोह गांव के पास बादल फटा और इसके चलते मलबा और बड़े-बड़े पत्थर बहकर सिमनी गांव में आ गए। इस दाैरान मलबे की चपेट में आकर सड़क किनारे खड़ी तीन कारें बह गई हैं और कुछ मकानों में दरारें आ गई हैं।

गांव के लोगों ने जैसे ही मलबा बहकर अपनी ओर आते देखा, तो डर के मारे कुछ ही समय में अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। कई लोग नजदीकी स्कूल और आसपास के सुरक्षित घरों में शरण ले रहे हैं। राहत की बात यह रही कि घटना सुबह के समय हुई, जब गांव के अधिकांश लोग जाग चुके थे। अगर ये हादसा रात को होता तो जानमाल का नुक्सान कहीं ज्यादा हो सकता था।

स्थानीय प्रशासन को घटना की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम मौके पर भेजी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिन मकानों को नुक्सान पहुंचा है, उनकी जांच की जा रही है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया जारी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!