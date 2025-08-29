Main Menu

  • Chamba: रावी की तेज लहराें से नैशनल हाईवे का एक हिस्सा धंसा, नए बस स्टैंड के पास वन-वे हुआ ट्रैफिक

Edited By Vijay, Updated: 29 Aug, 2025 03:24 PM

चम्बा (रणवीर): चम्बा में बीते 4 दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण रावी नदी में आए उफान से चम्बा नए बस स्टैंड के पास भी काफी नुक्सान हुआ है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क का एक हिस्सा धंस गया है।  हादसे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन आधी सड़क को पत्थरों से बंद कर दिया है। अब यहां से केवल एक ही लाइन से वाहन निकाले जा रहे हैं, ताकि कोई हादसा न हो। यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए विशेष यातायात पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि वाहनों को सजग करने के साथ यातायात को भी सुचारू किया जा सके ताकि कोई हादसा न हो।

इसके अलावा उफनती रावी की लहरें शीतला पुल के किनारे को छू रही हैं, जिससे यहां आसपास के क्षेत्र को खाली करवा दिया गया है ताकि जानमाल का नुक्सान न हो सके। अभी मौजूदा हालात में यहां प्रोटैक्शन वर्क का कार्य भी नहीं करवाया जा सकता है। ऐसे में यहां वाहन चालकों और लोगों से सिर्फ एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। बीते वर्ष यहां सड़क किनारे नगर परिषद द्वारा लोहे के जाले लगाए गए थे, जोकि अब रावी में बह गए हैं। वहीं लगातार बारिश व रावी में पानी बढ़ने के बाद बस स्टैंड को भी खतरा पैदा हो गया है। अगर यहां जल्द एनएचएआई द्वारा राहत कार्य जारी नहीं किया गया तो नुक्सान अधिक हो सकता है।

