Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hamirpur: आरसेटी से मुफ्त ट्रेनिंग करने के बाद शुरू करें अपना कारोबार, इस वर्ष तक का व्यक्ति ले सकता है प्रशिक्षण

Hamirpur: आरसेटी से मुफ्त ट्रेनिंग करने के बाद शुरू करें अपना कारोबार, इस वर्ष तक का व्यक्ति ले सकता है प्रशिक्षण

Edited By Jyoti M, Updated: 31 Aug, 2025 03:41 PM

start your own business after getting free training from arseti

अगर आप नौकरियों के पीछे भागने के बजाय कुछ हुनर या स्किल सीखकर अपना ही कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) मट्टनसिद्ध, हमीरपुर आपकी काफी मदद कर सकता है। हुनर या स्किल हासिल करने के लिए आपको कोई पैसा खर्च...

हमीरपुर। अगर आप नौकरियों के पीछे भागने के बजाय कुछ हुनर या स्किल सीखकर अपना ही कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) मट्टनसिद्ध, हमीरपुर आपकी काफी मदद कर सकता है। हुनर या स्किल हासिल करने के लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है।

क्योंकि, आरसेटी आपको मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 18 से 50 वर्ष तक का कोई भी हिमाचल निवासी जोकि थोड़ा-बहुत पढ़ना-लिखना जानता है, वह आरसेटी से मुफ्त प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है तथा उसके बाद अपना कारोबार आरंभ कर सकता है। कारोबार आरंभ करने के लिए बैंकों से सस्ती दरों पर ऋण दिलाने में भी आरसेटी काफी मददगार साबित हो सकता है।

जिला हमीरपुर के उपायुक्त एवं आरसेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने बताया कि आरसेटी में कम अवधि वाले कई प्रशिक्षण कोर्स करवाए जा रहे हैं। इनमें एक हफ्ते से लेकर एक महीने तक के कई कोर्स शामिल हैं। ब्यूटी पार्लर, कटिंग-टेलरिंग, बैंक सखी, मशरूम उत्पादन और पुष्प उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण कोर्सों के अलावा फास्ट फूड, अचार, कॉस्टयूम ज्यूलरी, खिलौने, मोमबत्ती, बांस के उत्पाद, जूट बैग और पेपर बैग इत्यादि उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण आरसेटी करवा रहा है। लोगों की जरुरत एवं बाजार की मांग के अनुसार कई अन्य कोर्स भी आरसेटी करवा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि ये सभी कोर्स बहुत ही कम अवधि के होते हैं और प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के रहने और खाने की व्यवस्था भी आरसेटी द्वारा ही की जाती है।

इसके आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल रखी गई है। इच्छुक व्यक्ति सादे कागज पर अपना नाम, पता, आयु वर्ग और प्रशिक्षण कोर्स का नाम लिखकर आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आरसेटी के दूरभाष नंबर 01972-258095, 98164-27416, 94596-50899, 94590-08858 या पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी शाखा में संपर्क किया जा सकता है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!