हमीरपुर शहर के इन क्षेत्रों में 24 को बंद रहेगी बिजली

Edited By Jyoti M, Updated: 23 Aug, 2025 05:00 PM



A-

A+

विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर में 24 अगस्त को लाइनों की आवश्यक मरम्मत एवं पेड़ों की काट-छांट के कार्य के चलते वन विभाग की कॉलोनी, गांधी चौक, अप्पर बाजार, नादौन चौक, ठाकुर नर्सिंग होम, वार्ड नंबर-7 और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक बिजली...