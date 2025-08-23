Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हमीरपुर शहर के इन क्षेत्रों में 24 को बंद रहेगी बिजली

हमीरपुर शहर के इन क्षेत्रों में 24 को बंद रहेगी बिजली

Edited By Jyoti M, Updated: 23 Aug, 2025 05:00 PM

electricity will remain off in these areas of hamirpur city on 24th

विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर में 24 अगस्त को लाइनों की आवश्यक मरम्मत एवं पेड़ों की काट-छांट के कार्य के चलते वन विभाग की कॉलोनी, गांधी चौक, अप्पर बाजार, नादौन चौक, ठाकुर नर्सिंग होम, वार्ड नंबर-7 और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक बिजली...

हमीरपुर। विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर में 24 अगस्त को लाइनों की आवश्यक मरम्मत एवं पेड़ों की काट-छांट के कार्य के चलते वन विभाग की कॉलोनी, गांधी चौक, अप्पर बाजार, नादौन चौक, ठाकुर नर्सिंग होम, वार्ड नंबर-7 और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

सहायक अभियंता सौरभ राय ने बताया कि अगर 24 अगस्त को मौसम खराब रहता है तो यह कार्य 31 अगस्त को किया जाएगा।  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!