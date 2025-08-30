प्रदेश भर में हो रही लगातार बारिश के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने टीजीटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 15 सितम्बर तक बढ़ा दी है।

हमीरपुर (अजय): प्रदेश भर में हो रही लगातार बारिश के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने टीजीटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 15 सितम्बर तक बढ़ा दी है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि टीजीटी के पदों को भरने के लिए पहले 31 अगस्त तक तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब फिर से इसे बढ़ाकर 15 सितम्बर कर दिया गया है। सभी इच्छुक उम्मीदवार अब आयोग की वैबसाइट के माध्यम से विस्तारित समय सीमा के भीतर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। विक्रम महाजन ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के उम्मीदवारों की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है।