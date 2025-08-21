हमीरपुर में आरटीए की बैठक 15 सितंबर को, 6 तक आवेदन करें वाहन मालिक

Edited By Jyoti M, Updated: 21 Aug, 2025 04:32 PM
हमीरपुर। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 15 सितंबर को दोपहर बारह बजे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हमीरपुर में आयोजित की जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) अंकुश शर्मा ने बताया कि जिन वाहन मालिकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के आवेदनों पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना है या निर्णय लिया जाना है, वे अपने आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित 6 सितंबर तक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी में प्रस्तुत करें। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों अथवा अपूर्ण आवेदनों को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा।
अंकुश शर्मा ने बताया कि बस परमिट और अन्य परमिटों के ट्रांसफर से संबंधित मामलों में दोनों पार्टियों यानि क्रेता एवं विक्रेता का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा मामले में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए प्रकाशित स्टेज कैरिज बस परमिट (टैंपो ट्रैवलर्स) का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान आवेदक या उसके द्वारा किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा उसका आवेदन लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा और इसे स्वतः ही रद्द माना जाएगा।