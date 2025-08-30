Hamirpur: हिमाचल की प्राकृतिक आपदा काे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग पर सांसद अनुराग ठाकुर ने घेरी कांग्रेस सरकार, कही ये बड़ी बात

सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा हिमाचल की प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने को दिखावा मात्र व घड़ियाली आंसू बहाने की संज्ञा दी है।

हमीरपुर (राजीव): सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा हिमाचल की प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने को दिखावा मात्र व घड़ियाली आंसू बहाने की संज्ञा दी है। उन्होंने बताया कि 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए-2 की सरकार ने प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रावधान खत्म करने का काम किया था तो आज वह किस आधार पर हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को सदा अपना दूसरा घर माना है और पिछले 11 वर्षों के मोदी सदा हिमाचल के सुख-दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मगर यह देखना दुखद है कि कांग्रेस पार्टी आपदा के समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है और हिमाचल को आपदा से उबारने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान की भरपाई में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना में एसडीआरएफ में 3 गुना तो एनडीआरएफ में 5 गुना से ज्यादा की आर्थिक मदद दी है। केंद्र सरकार से 11 वर्षों में एसडीआरएफ फंड में कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में 947.408 करोड़ रुपए की तुलना में 3190.39 करोड़, एनडीआरएफ फंड में 10 वर्षों में 553.285 करोड़ रुपए की तुलना में 2684.879 करोड़ रुपए हिमाचल को देने का काम किया है। 2023 में आपदा के समय केंद्र सरकार ने लगभग 3146 करोड़ रुपए दिए थे। वर्ष 2023 में आपदा के समय 16206 हजार मकान व 93 हजार नए मकान 2024 में दिए।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के विभिन्न आपदाग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावितों के साथ खड़े होने के साथ मैंने निजी रूप से पीड़ितों के मदद स्वरूप आर्थिक सहायता से लेकर चिकित्सीय सहायता व गृह व जीवन उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है, जोकि आगे भी जारी रहेगा। केंद्र सरकार से भी मैं हिमाचल के हित में आवश्यक निर्णय लेने व अधिक से अधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हूं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर केंद्र सरकार ने एक बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम गठित की है, जो हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता का अध्ययन करेगी।