Hamirpur: 12 सितंबर तक बंद रहेगी बराड़ा-पटनौण-बाकर खड्ड सड़क

टौणी देवी क्षेत्र में बराड़ा-पटनौण-बाकर खड्ड सड़क की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 12 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि बराड़ा-पटनौण-बाकर खड्ड सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं...