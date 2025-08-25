Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hamirpur: 12 सितंबर तक बंद रहेगी बराड़ा-पटनौण-बाकर खड्ड सड़क

Hamirpur: 12 सितंबर तक बंद रहेगी बराड़ा-पटनौण-बाकर खड्ड सड़क

Edited By Jyoti M, Updated: 25 Aug, 2025 03:53 PM

barara patnaun bakar khad road will remain closed till september 12

टौणी देवी क्षेत्र में बराड़ा-पटनौण-बाकर खड्ड सड़क की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 12 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि बराड़ा-पटनौण-बाकर खड्ड सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं...

हमीरपुर। टौणी देवी क्षेत्र में बराड़ा-पटनौण-बाकर खड्ड सड़क की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 12 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि बराड़ा-पटनौण-बाकर खड्ड सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य को सुचारू ढंग से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 12 सितंबर तक बंद की गई है।

इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक समीरपुर-मतलाणा सड़क या उहल-परनाली सड़क से बाकर खड्ड तक आवाजाही कर सकते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!