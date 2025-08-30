Hamirpur: भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता बने राजेंद्र राणा की जेपी नड्डा से खास मुलाकात, हिमाचल की राजनीति पर हुई अहम चर्चा

सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा का वरिष्ठ प्रवक्ता नियुक्त होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की।

हमीरपुर: सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा का वरिष्ठ प्रवक्ता नियुक्त होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। नड्डा से हुई इस भेंट को हिमाचल भाजपा की आने वाली रणनीति और संगठनात्मक गतिविधियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

वरिष्ठ प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिलने के बाद राजेंद्र राणा की यह पहली औपचारिक मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने नड्डा का आभार व्यक्त किया और उनके मार्गदर्शन व आशीर्वाद को प्रेरणादायी बताया। चर्चा के दौरान प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों, सरकार और विपक्ष की गतिविधियों तथा संगठन की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ।

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राजेंद्र राणा की सक्रियता से भाजपा प्रदेश में विपक्ष पर आक्रामक तेवर अपनाएगी और जनता के मुद्दों पर पार्टी की आवाज को और मजबूती मिलेगी। वहीं, सुजानपुर क्षेत्र में भी राजेंद्र राणा की भूमिका को लेकर राजनीतिक हलकों में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं।