शिमला में दिल दहला देने वाला हादसा: गहरी खाई में गिरी बोलेरो, दो युवकों की दर्दनाक मौत

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक दुखद सड़क हादसा हुआ है। यहां के चौपाल उपमंडल की नेरवा तहसील में देर रात एक बोलेरो कैंपर गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा नेरवा से लगभग तीन किलोमीटर दूर दियालडी सड़क पर हुआ।

हादसे में मारे गए युवकों की पहचान 28 वर्षीय प्रज्वल उर्फ गोलू तंगड़ाईक और 27 वर्षीय मनोज उर्फ जोंटी बणाईक के रूप में हुई है। दोनों ही दियालडी गांव के रहने वाले थे। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और नेरवा पुलिस मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शवों को खाई से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल नेरवा भेजा गया।

नेरवा थाना प्रभारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया और यह सुनिश्चित करने के लिए घटनास्थल पर तलाशी ली गई कि कहीं कोई तीसरा व्यक्ति तो इस हादसे का शिकार नहीं हुआ। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वाहन अनियंत्रित कैसे हुआ।

स्थानीय लोगों का कहना है कि दियालडी क्षेत्र सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक संवेदनशील इलाका माना जाता है। इस जगह पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इस दुखद घटना से पूरे दियालडी गांव में शोक की लहर है। परिजनों और दोस्तों का रो-रोकर बुरा हाल है। दोनों युवकों की असमय मौत से पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। इस हादसे ने एक बार फिर पहाड़ी सड़कों पर वाहन चलाने की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।