Himachal: रेलिंग को तोड़ता हुआ सीमेंट से भरा एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा, और फिर....

Edited By Jyoti M, Updated: 06 Sep, 2025 04:17 PM

हिमाचल डेस्क। शिमला में तारादेवी और शोघी के बीच सोनू बंगला के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। सीमेंट से भरा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे की रेलिंग को तोड़ता हुआ गहरी खाई में जा गिरा। यह घटना आज सुबह हुई।

जानकारी के मुताबिक, ट्रक शिमला की तरफ जा रहा था, तभी अचानक ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। ट्रक में ड्राइवर के अलावा एक और व्यक्ति सवार था। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को खाई से बाहर निकाला गया। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोनों घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।