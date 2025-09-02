Main Menu

भयानक हादसा: सड़क से अनियंत्रित होकर 150 मीटर खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत

Edited By Vijay, Updated: 02 Sep, 2025 06:31 PM

death of 2 person in car accident

शिमला जिला के उपमंडल राेहड़ू के अंतर्गत आती गवास पंचायत के शेलापानी नामक स्थान पर एक आल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

रोहड़ू (कुठियाला): शिमला जिला के उपमंडल राेहड़ू के अंतर्गत आती गवास पंचायत के शेलापानी नामक स्थान पर एक आल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा दो दिन पहले हुआ है, जिसका पता मंगलवार को उस समय चला जब स्थानीय लोगों ने कार को नाले में गिरा हुआ देखा। लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर कड़ी मशक्कत के बाद लोगों की मदद से शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए संदासु अस्पताल भेजा। 

जानकारी के अनुसार शेलापानी के पास आल्टो कार (एचपी 10ए-7609) अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 45 वर्षीय प्रमोद माल्टू निवासी गांव सैंजी तहसील रोहड़ू व जिया लाल पुत्र रूप लाल निवासी गांव चंन्डियारा तहसील करसोग की माैके पर ही माैत हाे गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह सड़क हादसा 31 अगस्त की देर रात को पेश आया है। हादसे की जानकारी 2 सितम्बर को मिली है। डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

