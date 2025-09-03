शिमला में दर्दनाक हादसा: निजी बस पर पहाड़ी से गिरी चट्टानें, 2 की मौत, 15 से अधिक यात्री घायल

हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में राष्ट्रीय राजमार्ग 05 (NH-05) पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। बुधवार शाम बीथल के पास कालीमिट्टी में अचानक हुए भूस्खलन से एक निजी बस पर पहाड़ी से भारी चट्टानें गिर गईं। इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई और 15 से ज़्यादा...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में राष्ट्रीय राजमार्ग 05 (NH-05) पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। बुधवार शाम बीथल के पास कालीमिट्टी में अचानक हुए भूस्खलन से एक निजी बस पर पहाड़ी से भारी चट्टानें गिर गईं। इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई और 15 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान जलगांव की लक्ष्मी विरानी और नेपाल की एक महिला के रूप में हुई है।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुँची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायल यात्रियों को तुरंत महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, खनेरी पहुँचाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

इस हादसे के कारण एनएच-05 पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सड़क से मलबा हटाने और यातायात को फिर से शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस रूट पर यात्रा करने से बचें। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है।