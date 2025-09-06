सावधान! हिमाचल में यह दो दिन जमकर होगी बारिश.. कालका-शिमला ट्रैक पर भी शुरू हुई ट्रेनें

हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदल रहा है। शुक्रवार को दिन में धूप निकली, लेकिन शाम होते-होते शिमला और कुछ अन्य जगहों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया है कि 6 और 7 सितंबर को भी धूप के साथ-साथ हल्की बारिश हो सकती है।...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदल रहा है। शुक्रवार को दिन में धूप निकली, लेकिन शाम होते-होते शिमला और कुछ अन्य जगहों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया है कि 6 और 7 सितंबर को भी धूप के साथ-साथ हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, 8 और 9 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

प्रदेश में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के चलते चार राष्ट्रीय राजमार्ग और 1087 सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा, 2838 ट्रांसफार्मर खराब होने से कई इलाकों में बिजली गुल है। भूस्खलन के कारण बाधित हुआ कीरतपुर-मनाली फोरलेन पाँच दिनों बाद फिर से खुल गया है, जिससे लोगों ने राहत की साँस ली है।

दूसरी ओर, कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर भी भूस्खलन के कारण रेल सेवाएं पाँच दिनों से बंद थीं। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि 6 सितंबर से इस ट्रैक पर तीन ट्रेनें फिर से चलना शुरू हो गई हैं। इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।