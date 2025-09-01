जुब्बल के बाऊली गांव में दर्दनाक हादसा: घर की दीवार गिरने से 23 साल की युवती की मौत

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक दुखद घटना सामने आई है। जुब्बल तहसील की बढ़ाल पंचायत के बाऊली गांव में एक 23 वर्षीय युवती की घर की दीवार गिरने से मौत हो गई।

मृतका 23 वर्षीय की थी, जो कि बाऊली गांव की निवासी थी। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण मकान की पुरानी दीवार कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। रात के समय अचानक दीवार ढह गई और युवती उसकी चपेट में आ गई। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है।