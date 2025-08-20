Shimla: सीएम के आश्वासन के बाद भी नहीं आई HRTC पैंशनरों की पैंशन

एचआरटीसी पैंशनर्ज की पैंशन सहित अन्य मामले नहीं सुलझ रहे हैं। पैंशनरों को मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी माह की 15 तारीख को भी पैंशन नहीं मिल रही है। हर माह की 20 से 25 तारीख के बीच पैंशन मिल रही है।

शिमला (राजेश): एचआरटीसी पैंशनर्ज की पैंशन सहित अन्य मामले नहीं सुलझ रहे हैं। पैंशनरों को मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी माह की 15 तारीख को भी पैंशन नहीं मिल रही है। हर माह की 20 से 25 तारीख के बीच पैंशन मिल रही है। इसी संबंध में पथ परिवहन पैंशनर्ज कल्याण संगठन शिमला इकाई की बैठक तारादेवी में संपन्न हुई। बैठक राज्य अध्यक्ष केसी चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पैंशनरों ने रोष व्यक्त किया कि प्रबंधन की ओर से पैंशनरों के भुगतान समय पर नहीं हो रहे हैं। कई बार अधिकारियों व मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। संगठन राज्य अध्यक्ष केसी चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि पैंशनरों को 15 तारीख तक पैंशन मिल जाया करेगी। लेकिन आज 20 तारीख हो गई है पैंशन नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जब से यह आश्वासन मिला है तभी से लगातार तीसरा माह हो चुका है कि पैंशन 20 से 25 तारीख को आ रही है।

संगठन के राज्य प्रधान देवराज शर्मा ने बताया कि कई बार सरकार को ज्ञापन सौंपने के बाद नतीजा शून्य है। वहीं संगठन के राज्य महासचिव नानक शांडिल ने बताया निगम पैंशनरों की करोड़ों की देनदारी निगम के पास हो गई है। इसके लिए निगम 150 करोड़ रुपए का ऋण ले रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऋण से पैंशनरों की देनदारियां को चुकता किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि अब पैंशनरों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अब निगम के सभी पैंशनर्ज सितम्बर माह से सड़कों पर उतर कर निगम प्रबंधन व सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आंदोलन की रणनीति बिलासपुर में अभी हाल में हुई बैठक में बन चुकी है। वहीं इस दौरान शिमला कार्यकारिणी का गठन किया गया।

तरसेम चौधरी बने शिमला इकाई के अध्यक्ष

बैठक में पथ परिवहन पैंशनर्ज कल्याण संगठन शिमला इकाई का गठन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से तरसेम चौधरी काे शिमला इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त रोशन चौहान को उपाध्यक्ष, मनोज गौतम को प्रधान, हीरा नंद को वरिष्ठ उप्रधान, मदन शर्मा को उप प्रधान, चूड़ामणी वर्मा को महासचिव, सुखराम को संयुक्त सचिव, मनोहर गौतम को संगठन सचिव, राज कुमार को कोषाध्यक्ष, पदम देव शर्मा को उप कोषाध्यक्ष, देवेंद्र चौहान को मीडिया प्रभारी, देवेंद्र कौशल को लेखा परीक्षक, जय सिंह को विधि सलाहकार एवं राम कृष्ण ठाकुर को मुख्य सलाहकार नियुक्ति किया गया।