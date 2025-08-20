Shimla: 164 उम्मीदवार मैडीकल ऑफिसर के पद पर हुए चयनित

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Aug, 2025 10:03 PM
शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मैडीकल ऑफिसर (जनरल विंग) के पदों को भरने के लिए आयोजित पर्सनैलिटी टैस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 164 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए उम्मीदवार के नाम नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष प्रेषित कर दिए हैं। यह नियुक्तियां ट्रेनी आधार पर होंगी। बीते 28 जुलाई से 17 अगस्त तक चले पर्सनैलिटी टैस्ट के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची आयोग ने बुधवार को मैरिट के आधार पर जारी की। पर्सनैलिटी टैस्ट के लिए 472 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए थे और इनमें से 164 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। चयनित उम्मीदवारों की विस्तृत सूची व अन्य सूचना आयोग की वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है।