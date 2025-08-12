Main Menu

  Shimla: कालेजों में एडमिशन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ाई

Shimla: कालेजों में एडमिशन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ाई

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Aug, 2025 03:43 PM

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) से संबद्धता प्राप्त कालेजों में चल रहे स्नातक कोर्सिज में प्रवेश लेने का एक और मौका मिला है।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) से संबद्धता प्राप्त कालेजों में चल रहे स्नातक कोर्सिज में प्रवेश लेने का एक और मौका मिला है। प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों को कालेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि अब 30 अगस्त तक बढ़ा दी है। मंगलवार को विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त सरकारी व निजी कालेजों में स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश अब 30 अगस्त तक लिया जा सकता है। इसके साथ ही दिशा-निर्देश दिए हैं कि कालेजों में तय गाइडलाइंस के अनुसार ही प्रवेश दिया जाए।

