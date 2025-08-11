Shimla: प्रदेश सरकार ने किए IAS अधिकारियों के तबादले, एक को अतिरिक्त दायित्व

प्रदेश सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जबकि एक को अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। इससे संबंधित अधिसूचना सरकार ने जारी की है।

शिमला (भूपिन्द्र): प्रदेश सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जबकि एक को अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। इससे संबंधित अधिसूचना सरकार ने जारी की है। जिस अधिकारी को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है, उसके तहत सचिव प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण व विदेशी मामले ए. शैनामोल को सचिव आयुष का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। इसके अलावा जिन आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, उसके तहत सचिव आयुष राखिल काहलों, जिनके पास सचिव डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नैंस व जल शक्ति विभाग का अतिरिक्त दायित्व है, को अब सचिव डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नैंस व जल शक्ति लगाया है।

प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम डा. रिचा वर्मा को प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम (एसआईडीसी) लगाया है, साथ ही उन्हें निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया है। इसी तरह निदेशक लैंड रिकार्ड रितिका को अतिरिक्त नियंत्रक स्टोर उद्योग विभाग तथा निदेशक डिजिटल प्रौद्योगिकी व गवर्नैंस के पद पर अंडर ट्रांसफर अभिषेक वर्मा को निदेशक लैंड रिकार्ड लगाया है। सरकार ने इससे संबंधित अधिसूचना सोमवार को जारी की है। डा. जिंदल देखते रहेंगे निदेशक डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नैंस के रूप में कार्य करेंगे वर्ष, 2014 बैच के आईएएस अधिकारी डा. निपुण जिंदल निदेशक डिजिटल प्रौद्योगिकी व गवर्नैंस का दायित्व देखते रहेंगे, साथ ही उन्हें एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।