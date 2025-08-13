Shimla: गाड़ियों के काफिले के साथ शिमला पहुंचीं प्रियंका वाड्रा

राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दोपहर को शिमला पहुंचीं। प्रियंका वाड्रा बुधवार दोपहर करीब 12 बजे के आसपास सड़क मार्ग होते हुए गाड़ियों के काफिले के साथ शिमला के समीप छराबड़ा स्थित अपने भवन पहुंच गई थीं।

कुफरी (गौतम): राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दोपहर को शिमला पहुंचीं। प्रियंका वाड्रा बुधवार दोपहर करीब 12 बजे के आसपास सड़क मार्ग होते हुए गाड़ियों के काफिले के साथ शिमला के समीप छराबड़ा स्थित अपने भवन पहुंच गई थीं। उनके यहां आने से पूर्व स्थानीय पुलिस जवान तथा उनके सुरक्षा कर्मी भी पहुंच गए थे। जानकारी है कि वह कुछ दिन यहां रुकेंगी, इस दौरान वह छराबड़ा स्थित भवन के आसपास लगाए गए बाग-बगीचे को देखने भी जाएंगी।

इस दौरान वह अपने कई महत्वपूर्ण कार्य भी निपटाएंगी। सूचना यह भी है कि उनके परिजन भी एक-दो दिन में शिमला आ सकते हैं। आजकल शिमला में यूं तो मौसम काफी खराब चल रहा है, हर रोज लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में शायद वह कहीं बाहर घूमने तो नहीं जाएंगी। इस दौरान रणनीति की भारी व्यस्तता से अलग हटकर वह अपने भवन में ही विश्राम करेंगी। उधर छराबड़ा में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनके भवन के आसपास सुरक्षा कर्मी व पुलिस जवान तैनात हो गए हैं।