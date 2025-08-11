Shimla: राहुल गांधी के खुलासे से घबराई केंद्र सरकार, अब आवाज दबाने के हो रहे प्रयास

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं को रौंदने का गंभीर आरोप लगाया है।

शिमला (ब्यूरो): उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं को रौंदने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने शिमला से जारी एक बयान में कहा कि जब सोमवार को वोट चोरी और चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित इंडिया गठबंधन के नेता शांतिपूर्ण मार्च निकालकर लोकतंत्र की रक्षा की अपील कर रहे थे, तभी केंद्र सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया, जो लोकतंत्र के लिए काला दिन है। अग्निहोत्री ने कहा राहुल गांधी ने देश के सामने बड़ा खुलासा किया है कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में लाखों फर्जी वोटर जोड़े गए हैं, जिनमें एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग जगहों पर वोट दर्ज हैं। यह न केवल चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता है, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाने वाला कृत्य है।

उन्होंने कहा है कि जनता की आवाज को इस तरह दबाने की कोशिश न केवल अलोकतांत्रिक है, बल्कि यह दर्शाता है कि सरकार सच से डर रही है। उन्होंने कहा है कि सच की लड़ाई को कोई ताकत रोक नहीं सकती और न ही भारत की आवाज को खामोश किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेंगे और देश की जनता को ऐसी सच्चाइयों से अवगत कराते रहेंगे। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटर लिस्ट, सत्ता का दुरुपयोग और विपक्ष की आवाज दबाना, ये सब इस बात के सबूत हैं कि केंद्र सरकार पारदर्शिता से भाग रही है।

भाजपा की छटपटाहट सामने आई : प्रतिभा सिंह

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी संसद के बाहर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व अन्य सहयोगी दलों के सांसदों की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह कदम राहुल गांधी के वोट चोरी के तथ्यों को उजागर करने के बाद उनके प्रति भाजपा की छटपटाहट को दर्शाता है। प्रतिभा सिंह ने शिमला से जारी बयान में कहा है कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की किसी भी तानाशाही, दमनकारी नीतियों व हथकंडों से न तो डरने वाली है और न ही अपने दायित्व से पीछे हटने वाली।

फर्जी मतदान कैसे होने दिया

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी द्वारा उजागर किए गए तथ्यों की जांच करे। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि आखिर चुनाव आयोग ने इतने बड़े स्तर पर जनमत का अपमान व वोट चोरी, फर्जी मतदान को कैसे होने दिया।