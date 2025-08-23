Shimla: एचएएस की मुख्य परीक्षा की डेटशीट जारी, 25 सितम्बर से शुरू होंगी परीक्षाएं

Edited By Kuldeep, Updated: 23 Aug, 2025 09:17 PM
शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एचएएस की मुख्य परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। यह परीक्षाएं 25 सितम्बर से शुरू होंगी और 1 अक्तूबर तक चलेंगी। आयोग की ओर से जारी डेटशीट के अनुसार 25 सितम्बर को सुबह के सत्र में 9 से दोपहर 12 बजे तक अंग्रेजी विषय और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक हिन्दी विषय की परीक्षा होगी।
26 सितम्बर को निबंध विषय की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी। 27 सितम्बर को जनरल स्टडीज-1, 28 सितम्बर को जनरल स्टडीज-2, 29 सितम्बर को जनरल स्टडीज-3 की परीक्षा होगी। इसके अलावा 30 सितम्बर को ऑप्शनल-1 और 1 अक्तूबर को ऑप्शनल-2 की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी।
इसके अलावा एचएएस की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 41 उम्मीदवारों के आवेदन रिजैक्ट हुए हैं और इन उम्मीदवारों को 2 सितम्बर तक दस्तावेजों सहित अपना पक्ष भेजना होगा। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है।