  • Shimla: अधिकारियों व कर्मचारियों को CBI ने पूछताछ के लिए दिल्ली किया तलब

Edited By Kuldeep, Updated: 16 Aug, 2025 09:18 PM

shimla officers and employees cbi inquiry

हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है।

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में अब कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किए जाने की सूचना है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से आगामी 18 से 21 अगस्त के बीच सीबीआई मुख्यालय दिल्ली में पूछताछ होगी। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों पर सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की है।

इसके तहत सीबीआई मामले से जुड़ा अधिकतर रिकार्ड अपने कब्जे में ले चुकी है, साथ ही मामले से जुड़े लोगों, अधिकारियों व कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया जारी है। इस मामले में विमल नेगी की पत्नी ने एचपीपीसीएल के कुछ तत्कालीन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि मामले की छानबीन में क्या उभर कर सामने आता है।

