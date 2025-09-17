Shimla: सुपर स्पैशलिटी अस्पताल चमियाणा में अब फ्री में नहीं हाेगी रोबोटिक सर्जरी, चुकानी पड़ेगी इतनी फीस

सुपर स्पैशलिटी अस्पताल चमियाणा में प्रदेश की पहली आरंभ हुई रोबोटिक सर्जरी के एक माह में 18 मरीजों की सफल सर्जरी की गई है और सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए हैं, लेकिन अब रोबोटिक सर्जरी करवाने के लिए मरीजों को कीमत अदा करनी होगी।

शिमला (संतोष कुमार): सुपर स्पैशलिटी अस्पताल चमियाणा में प्रदेश की पहली आरंभ हुई रोबोटिक सर्जरी के एक माह में 18 मरीजों की सफल सर्जरी की गई है और सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए हैं, लेकिन अब रोबोटिक सर्जरी करवाने के लिए मरीजों को कीमत अदा करनी होगी। इसके लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से रोबोटिक सर्जरी के लिए 30 हजार रुपए की फीस निर्धारित की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 अगस्त को चमियाणा में रोबोटिक सर्जरी का विधिवत शुभारंभ किया था और अब तक 18 मरीजों की इससे सर्जरी हो चुकी है और यह सभी मरीज यूरोलॉजी विभाग से संबंधित रहे हैं।

हालांकि चमियाणा के बाद अब टांडा मेडिकल काॅलेज में भी रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत हो चुकी है, जिससे मरीजों को अब रोबोटिक सर्जरी के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता खत्म हो गई है, क्योंकि हिमाचल के शिमला के चमियाणा व जिला कांगड़ा के टांडा मेडिकल काॅलेज में रोबोटिक सर्जरी आरंभ हो चुकी है। चमियाणा में 11 अगस्त को इसकी शुरूआत के साथ ही पहली बार 2 रोबोटिक सर्जरियां की गई थीं। इसके बाद से यहां पर मरीजों की रूटीन में रोबोटिक सर्जरी हो रही है।

अस्पताल प्रबंधन के अधिकारियों का कहना है कि जल्द अन्य विभागों में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो जाएगी। यूरोलाॅजी विभाग ने प्रोस्टेट कैंसर और किडनी ट्यूमर के मरीजों की रोबोटिक सर्जरी की है। रोबोटिक सर्जरी के लिए डाॅक्टरों को पहले एक महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद उन्हें प्रमाणपत्र मिलने पर रोबोटिक सर्जरी करने की अनुमति मिलती है।

समय की बचत के साथ मरीजों को मिल रहा त्वरित उपचार : डाॅ. सुधीर

सुपर स्पैशलिटी अस्पताल चमियाणा के एमएस डाॅ. सुधीर शर्मा ने कहा कि अस्पताल में इसके शुभारंभ से लेकर अब तक 18 रोगियों की सफल सर्जरियां हो चुकी हैं और अधिकांश मरीज अपने घरों को स्वस्थ होकर लौट गए हैं। रोबोटिक सर्जरी को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से दरें तय कर दी गई हैं और 30 हजार रुपए इसकी फीस रखी गई है। रोबोटिक सर्जरी करवाने वाले रोगी को 30 हजार रुपए चुकाने होंगे, जोकि मामूली सा चार्जिज है, क्योंकि प्रदेश से बाहर डेढ लाख से 10 लाख रुपए तक का खर्च आता है, लेकिन यहां पर 30 हजार रुपए में ही रोबोटिक सर्जरी की जा रही है, जिससे मरीजों को त्वरित उपचार और समय की बचत हो रही है।

