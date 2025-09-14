Main Menu

  • Kangra: पत्नी ने खिड़की से झांक कर देखा ताे उड़ गए हाेश, कमरे में इस हाल में था पति...फिर घर में मच गया काेहराम

Edited By Vijay, Updated: 14 Sep, 2025 04:26 PM

person committed suicide

कांगड़ा जिला के उपमंडल देहरा के अंतर्गत आती शेरलुहार पंचायत के गांव टिल्ली से एक 43 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान देव राज शर्मा पुत्र हमीर चंद के रूप में की गई है।

देहरा (राजीव शर्मा): कांगड़ा जिला के उपमंडल देहरा के अंतर्गत आती शेरलुहार पंचायत के गांव टिल्ली से एक 43 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान देव राज शर्मा पुत्र हमीर चंद के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देव राज ने गत देर रात घटना से पहले अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उसकी पत्नी ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा ताे अंदर का नजारा देखकर उसके हाेश उड़ गए। देव राज छत पर लगी कुंडी से बनाए फंदे से लटका हुआ था। 

घबराई पत्नी ने शोर मचाकर आस-पड़ोस के लोगों को बुलाया। ग्रामीणों ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी और देव राज को फंदे से नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस थाना हरिपुर और पुलिस चौकी रानीताल से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल देहरा भेज दिया, साथ ही परिजनाें के बयान भी कलमबद्ध किए।

वहीं उक्त घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी देहरा शुमायला चौधरी ने भी मौके पर पहुंच कर जायजा लिया। फिलहाल अभी तक आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। डीएसपी देहरा ने पुष्टि करते हुए बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल देहरा भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस छानबीन कर रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का पता चल सके। 

बता दें कि देव राज कुछ समय पहले तक शेरलुहार पंचायत का वार्ड पंच था, लेकिन करीब एक-डेढ़ वर्ष पूर्व उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए ब्याह-शादियों में रसोइए का काम करता था। देव राज ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी से उसके तीन बच्चे हैं जबकि दूसरी पत्नी से उसका एक बेटा है, जो जन्म से ही दिव्यांग है। 

