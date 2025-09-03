Main Menu

  • Kangra: 8वीं, 10वीं व जमा-2 की परीक्षाएं 25 सितम्बर से की जाएंगी संचालित

Edited By Kuldeep, Updated: 03 Sep, 2025 06:25 PM

dharamsala examinations 25 september

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय की 8वीं, 10वीं व जमा-2 कक्षाओं के पूर्ण विषय, री-अपीयर, अतिरिक्त विषय, श्रेणी सुधार, विशेष अंक सुधार की सितम्बर-अक्तूबर-2025 में होने वाली अनुपूरक परीक्षाओं का शैड्यूल जारी कर दिया है।

धर्मशाला (विवेक): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय की 8वीं, 10वीं व जमा-2 कक्षाओं के पूर्ण विषय, री-अपीयर, अतिरिक्त विषय, श्रेणी सुधार, विशेष अंक सुधार की सितम्बर-अक्तूबर-2025 में होने वाली अनुपूरक परीक्षाओं का शैड्यूल जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डाा. राजेश शर्मा ने बताया कि 8वीं, 10वीं की परीक्षाएं 25 सितम्बर से 8 अक्तूबर तक संचालित की जाएंगी, जबकि जमा-2 कक्षा की परीक्षाएं 25 सितम्बर से 15 अक्तूबर तक संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि तीनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगी।

डा. राजेश ने बताया कि 10वीं कक्षा के अंग्रेजी, गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व संस्कृत विषयों के प्रश्नपत्र 3 सीरीज ए, बी और सी में उपलब्ध करवाए जाएंगे, जबकि ई-सीरीज प्रश्नपत्र केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं, जमा-2 कक्षा के अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथेमैटिक्स, अकाऊंटैंसी व बिजनैस स्टडी विषय के प्रश्नपत्र ए, बी और सी सीरीज में उपलब्ध करवाए जाएंगे, जबकि ई सीरीज वाले प्रश्नपत्र विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को ही उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें इतिहास और भूगोल विषय शामिल होंगे।

यह है 8वीं कक्षा की डेटशीट

दिनांक        विषय

और ये भी पढ़े

25 सितम्बर- अंग्रेजी

27 सितम्बर- हिंदी

29 सितम्बर- गणित

1 अक्तूबर- कला

3 अक्तूबर- संस्कृत

6 अक्तूबर- सामाजिक विज्ञान

8 अक्तूबर- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

यह है 10वीं कक्षा की डेटशीट

दिनांक -        विषय

25 सितम्बर- 1. संस्कृत, 2. उर्दू, 3. पंजाबी

27 सितम्बर-1. कम्प्यूटर साइंस, 2. होम साइंस, 3. कला, 4. इकोनॉमिक्स, 5. कॉमर्स एलीमैंट्स ऑफ बुक कीपिंग्स एंड अकाऊंटैंसी, 6. ऑटोमोटिव, 7. प्राइवेट सिक्योरिटी, 8. रिटेल, 9. इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी, 10. हैल्थकेयर, 11. एग्रीकल्चर, 12. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, 13. टैलीकॉम, 14. फिजिकल एजुकेशन, 15. बैंकिंग, फाइनांस सर्विसिज एंड इंश्योरैंस, 16. पलम्बर, 17. ब्यूटी एंड वैलनैस, 18. इलैक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, 19. अपर्ल्स, मेड अप्स एंड होम फर्निशिंग, 20. फाइनांशियल लिटरेसी, 21. मीडिया एंड एंटरटेनमैंट

29 सितम्बर, अंग्रेजी

1 अक्तूबर- गणित

3 अक्तूबर- साइंस एंड टैक्नोलॉजी

6 अक्तूबर- सोशल साइंस

8 अक्तूबर- हिंदी

यह है जमा-2 कक्षा की डेटशीट

दिनांक-विषय

25 सितम्बर- 1. कैमिस्ट्री, 2. बिजनैस स्टडी

26 सितम्बर- राजनीतिक शास्त्र

27 सितम्बर- संस्कृत

29 सितम्बर- अंग्रेजी

1 अक्तूबर- भूगोल

3 अक्तूबर- 1. अकाऊंटैंसी, 2. फिजिक्स

4 अक्तूबर-1. हिंदी, 2. उर्दू

6 अक्तूबर- पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

8 अक्तूबर- 1. बायोलॉजी, 2. इतिहास

9 अक्तूबर- 1. फिजिकल एजुकेशन, 2. कम्प्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, 4. ऑटोमोटिव, 5. हैल्थकेयर, 6. इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी, 7. मीडिया एंड एंटरटेनमैंट 8. रिटेल, 9. फिजिकल एजुकेशन, 10. प्राइवेट सिक्योरिटी 11. टैलीकॉम 12. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, 13. बैंकिंग, फाइनांस सर्विसिज एंड इंश्योरैंस, 14. अपर्ल्स, मेड अप्स एंड होम फर्निशिंग, 15. ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस, 16. ब्यूटी एंड वैलनैस, 17. इलैक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, 18. पलम्बर, 19. फाइनांशियल लिटरेसी

13 अक्तूबर- सोशलॉजी

14 अक्तूबर- गणित

15 अक्तूबर- ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस

