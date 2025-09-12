Kangra: शनिवार को ज्वालामुखी के इन क्षेत्रों में बंद रहेगी बिजली

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Sep, 2025 04:41 PM



11 केवी अमतर भड़ोली फीडर के अंतर्गत क्षेत्र अंबी बगेहड़ में एनएचएआई द्वारा पुल निर्माण के कार्य हेतु 13 सितंबर को भड़ोली अंबी, बोहल जागीर व इत्यादि इलाकों में बिजली आपूर्ति सुबह 9:30 से कार्य समाप्ति तक आंशिक रूप से बाधित रहेगी।