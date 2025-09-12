Main Menu

Kangra: शनिवार को ज्वालामुखी के इन क्षेत्रों में बंद रहेगी बिजली

jwalamukhi power cut

11 केवी अमतर भड़ोली फीडर के अंतर्गत क्षेत्र अंबी बगेहड़ में एनएचएआई द्वारा पुल निर्माण के कार्य हेतु 13 सितंबर को भड़ोली अंबी, बोहल जागीर व इत्यादि इलाकों में बिजली आपूर्ति सुबह 9:30 से कार्य समाप्ति तक आंशिक रूप से बाधित रहेगी।

ज्वालामुखी (ब्यूरो): 11 केवी अमतर भड़ोली फीडर के अंतर्गत क्षेत्र अंबी बगेहड़ में एनएचएआई द्वारा पुल निर्माण के कार्य हेतु 13 सितंबर को भड़ोली अंबी, बोहल जागीर व इत्यादि इलाकों में बिजली आपूर्ति सुबह 9:30 से कार्य समाप्ति तक आंशिक रूप से बाधित रहेगी। विद्युत उपमंडल ज्वालामुखी नंबर-1 के सहायक अभियंता अमर चंद ने सभी से सहयोग की अपील की है।

