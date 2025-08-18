हिमाचल में अब स्टंटबाजों की खैर नहीं..पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई, उठाए यह सख्त कदम

हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर बाइक, स्कूटी और कारों से स्टंट करने वालों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने अब सख्त रुख अपनाया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे लापरवाह चालकों के खिलाफ कड़ी...

हिमाचल डेस्क। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर बाइक, स्कूटी और कारों से स्टंट करने वालों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने अब सख्त रुख अपनाया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे लापरवाह चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पर स्टंट करते हुए पकड़ा जाता है, तो न सिर्फ उसका वाहन जब्त होगा बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। यह कदम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी ने बताया कि पिछले कुछ समय से सड़कों पर युवाओं द्वारा खतरनाक स्टंट करने के कई मामले सामने आए हैं। ये स्टंट न केवल स्टंट करने वालों के लिए, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों और राहगीरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। इन गतिविधियों से अक्सर यातायात बाधित होता है और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

डीजीपी ने बताया कि हाल ही में सनवारा टोल प्लाजा पर एक स्कूटी चालक द्वारा स्टंट करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर उसकी स्कूटी जब्त कर ली थी। इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब पुलिस ने राज्यव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है।

क्या हैं नए नियम?

अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लापरवाही से वाहन चलाता या स्टंट करता पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत उसका वाहन तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने और लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने जैसी गंभीर धाराओं के तहत उस पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।

पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वे ऐसे खतरनाक कृत्यों से बचें और हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। साथ ही, अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी इस तरह के स्टंट करते हुए दिखे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सभी मिलकर सड़कों को सुरक्षित बनाएं।