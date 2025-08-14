Shimla: पुलिस की ड्रग पैडलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चिट्टे के साथ 2 युवक गिरफ्तार

शिमला पुलिस की ड्रग पैडलरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में ठियोग व देहा पुलिस की टीमों ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को दो वाहनों में चिट्टे के साथ धर दबोचा है।

शिमला (संतोष): शिमला पुलिस की ड्रग पैडलरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में ठियोग व देहा पुलिस की टीमों ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को दो वाहनों में चिट्टे के साथ धर दबोचा है। पहले मामले के तहत ठियोग थाना पुलिस की टीम गश्त पर निकली हुई थी और इसी दौरान शिमला की ओर से आने वाली एक गाड़ी (एचपी 09बी-1777) को ठियोग बाईपास के पास जांच के लिए रोका गया। गाड़ी में तुषार पनाइक निवासी गांव कुड़ी, डाकघर ग्रावह, तहसील कोटखाई व जिला शिमला सवार था। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से 4.540 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।

दूसरे मामले में देहा थाना की पुलिस गनोग के पास नाकाबंदी करके यहां वाहनों की जांच कर रही थी तो इसी दौरान एक लाल रंग की मारूति कार (सीएच 01वी-6680) वहां आई, जिसे पुलिस ने जांच के लिए रोका। कार में राजीव चौहान निवासी गांव दिशौली, डाकघर मड़ावग व तहसील चौपाल सवार था। पुलिस ने कार से 1.15 ग्राम चिटा बरामद किया।

पुलिस ने दोनों मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर लिए हैं और दोनों आराेपियाें के लिंक खंगालने में जुट गई है। एसएसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा कि ड्रग पैडलरों के खिलाफ शिमला पुलिस की मिशन क्लीन-भरोसा मुहिम लगातार जारी है और नशाखोरों व ड्रग पैडलरों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा।