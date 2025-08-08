Shimla: रोबोटिक सर्जरी में नई इबारत लिखेगा हिमाचल, सीएम सुक्खू करेंगे उद्घाटन...पहले दिन होंगे 3 ऑप्रेशन

हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राजधानी शिमला के चमियाणा स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी सुविधा की शुरूआत सोमवार को होने जा रही है।

शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राजधानी शिमला के चमियाणा स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी सुविधा की शुरूआत सोमवार को होने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 29 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी मशीन का लोकार्पण करेंगे और इसके संचालन की शुरूआत करेंगे।

सोमवार को उद्घाटन के साथ ही 3 मरीजों के ऑप्रेशन किए जाएंगे। इसके लिए पहले ही मरीजों का चयन कर लिया गया है। ये तीनों मरीज ट्यूमर, किडनी व प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं। अस्पताल में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी मशीन स्थापित की जा चुकी है और इसके क्लीनिकल लाॅन्च की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

इस अत्याधुनिक सर्जिकल तकनीक में विशेषज्ञ सर्जन द्वारा रोबोटिक उपकरणों का उपयोग कर अधिक सटीकता के साथ कम समय में मरीज का ऑप्रेशन किया जाता है। इस तकनीक में संक्रमण की संभावना कम रह जाती है और मरीज शीघ्र ही ठीक हो जाता है। सुपर स्पैशलिटी अस्पताल चमियाणा के एमएस डाॅ. सुधीर शर्मा ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी मशीन के शुभारंभ के लिए अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का समय मिल गया है और सोमवार को इसका विधिवत शुभारंभ होने के साथ 3 मरीजों के इससे ऑप्रेशन होंगे।