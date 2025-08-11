Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सावधान! हिमाचल में इस दिन तक बारिश का अलर्ट जारी, कई सड़कें बंद..जानिए अपडेट

सावधान! हिमाचल में इस दिन तक बारिश का अलर्ट जारी, कई सड़कें बंद..जानिए अपडेट

Edited By Jyoti M, Updated: 11 Aug, 2025 10:40 AM

caution rain alert issued in himachal till this day many roads closed

हिमाचल प्रदेश में अगले चार दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग, शिमला ने प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण, मनाली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे समेत...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में अगले चार दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग, शिमला ने प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

सैकड़ों सड़कें बंद

लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण, मनाली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे समेत राज्य भर में 300 से अधिक सड़कें बंद हैं। इससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके अलावा, 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर और 500 से अधिक पेयजल योजनाएं भी ठप हो गई हैं, जिससे बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हुई है।

भूस्खलन का खतरा

और ये भी पढ़े

नालागढ़ के कुमारहट्टी में एक पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण एक कृत्रिम झील बन गई है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एक मकान को खाली करा दिया है। कुल्लू के सैंज में काला छौ पहाड़ी से लगातार बड़े-बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिससे भूपन गांव के लोग दहशत में हैं।

ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार, 11 और 12 अगस्त को चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 13 अगस्त को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर तथा 14 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। 15 से 17 अगस्त तक अन्य क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!