Kangra: अमर शहीद लाला जगत नारायण जी के शहीदी दिवस पर नगरोटा बगवां में 100 रक्तवीरों ने किया रक्तदान

Edited By Kuldeep, Updated: 09 Sep, 2025 09:28 PM

nagarota bagwan lala jagat narayan blood donation camp

पंजाब केसरी समूह के संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण जी के 44वें शहीदी दिवस पर नगरोटा बगवां के राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में लगे रक्तदान शिविर में 100 रक्तवीरों ने रक्तदान किया।

नगरोटा बगवां: पंजाब केसरी समूह के संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण जी के 44वें शहीदी दिवस पर नगरोटा बगवां के राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में लगे रक्तदान शिविर में 100 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। इंजीनियरिंग कॉलेज में बम की अफवाह के चलते प्रातः 9 बजे शुरू होने वाला कैंप कॉलेज में पुलिस के निरीक्षण के उपरांत 11.30 बजे शुरू हुआ। रक्तदान शिविर के दौरान लोगों में इतना उत्साह दिखा कि लोग धर्मशाला से लेकर दूरदराज क्षेत्रों से प्रातः 9 बजे ही कैंप स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में आए अलर्ट के चलते कैंप को पुलिस निरीक्षण उपरांत स्थगित करना पड़ा। बावजूद इसके रक्तदानी कॉलेज परिसर के बाहर कैंप शुरू होने का इंतजार करते रहे।

पुलिस से अनुमति मिलने के बाद कैंप को 11.30 बजे शुरू किया गया। जिसका शुभारंभ एसडीएम मुनीष शर्मा ने किया। इस मौके पर विशेष अतिथि पूर्व सैनिक डिफैंस अकादमी लूहना एवं पूर्व सैनिक पब्लिक स्कूल सद्दूं बड़ग्रां के निदेशक पवन डोगरा, कॉलेज के निदेशक एवं प्रधानाचार्य दीपक कुमार बांसल एवं एसएचओ विशेष रूप से मौजूद रहे। कैंप का शुभारम्भ द्वीप प्रज्वलित कर लाला जगत नारायण जी की फोटो पर पुष्प अर्पित करने के उपरांत किया गया। इस मौके पर लाला जगत नारायण जी के पत्रकारिता एवं समाजसेवा में दिए गए अपने योगदान की डाक्यूमैंट्री फिल्म को स्क्रीन पर दिखाया गया जिसे कैंप में आए लोगों ने खूब सराहा।

रक्तदान शिविर स्थगित करने के उपरांत रक्तवीरों ने ब्लड बैंक की बस में ही रक्तदान करने की जताई इच्छा
कॉलेज में बम की अफवाह के बाद एकाएक पुलिस ने खाली करवा दिया, जिससे रक्तदान शिविर को लंबित करने का निर्णय कॉलेज प्रशासन ने किया, ऐसे में दूर-दूर से आए रक्तवीरों के पास अधिक समय न होने के चलते उन्होंने टांडा मैडीकल कॉलेज की बस में ही रक्तदान देने की इच्छा जताई। वहीं सुरक्षा कारणों से कैंप के विलम्ब के चलते रक्तवीर बिना रक्तदान किए निराश हो कर लौट गए।       

कॉलेज प्रोफैसर ने कक्षा लेने के उपरांत किया रक्तदान
इंजीनियरिंग कॉलेज के 40 वर्षीय गणित के प्रो. विनय कुमार नें 13वीं बार रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता बच्चों की कक्षाएं लेनी थी जिसके बाद समाजसेवा में रक्तदान देकर अपना योगदान दिया।       

शिविर में 47 रक्तवीरों ने पहली बार, वहीं एक रक्तवीर ने 30वीं बार रक्तदान किया
लाला जगत नारायण जी के शहीदी दिवस पर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। 47 युवकों ने पहली बार रक्तदान करके अपनी भागीदारी निभाई, वहीं नगरोटा के शान भंडारी ने 30वीं बार रक्तदान करके पुण्य कमाया।

18 वर्ष से कम आयु के युवक भी पहुंचे रक्तदान करने
इंजीनियरिंग कॉलेज में लगे रक्तदान शिविर में ऐसे युवक भी अपनी भागीदारी दिखाने आए जो 18 साल से कम आयु के थे। उनमें भी रक्तदान के लिए उत्साह था लेकिन डॉक्टर के मना करने के कारण मायूस लौट गए।

रेयर ब्लड ग्रुप के रक्तवीर भी शिविर में पहुंचे
ब्लड डोनेशन कैंप में रेयर ब्लड ग्रुप के रक्तदानियों ने भी भाग लिया। जिसमें 67 रेयर ग्रुप के रक्तदानियों ने रक्तदान किया। इसके अतिरिक्त, ए.पॉजिटिव, एबी पॉजिटिव रक्तवीरों की भी रही अधिक संख्या।

रक्तदान शिविर में इनका रहा सहयोग
इस शिविर में इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टाफ, एनएसएस के बच्चों सहित नगरोटा सेवियर्स क्लब, सैणी पैलेस व आरवी इंडस्ट्री का विशेष योगदान रहा। पंजाब केसरी समूह के संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण जी का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। जिस निडर साहस निर्भीकता से लाला जी की कलम काम करती थी उसका योगदान आज देखने को मिलता है। समाजसेवा में भी लाला जी का योगदान सराहनीय रहा है।

